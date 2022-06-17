Россия продолжает терять корабли Черноморского флота, который с начала вторжения в Украину уже лишился флагмана и по крайней мере одного большого десантного корабля.

В пятницу, 17 июня, Киев сообщил о первом успешном боевом применении американских ракетных комплексов Harpoon, поставки которых были призваны помочь снять блокаду с портов. В акватории Черного моря был поражен российский буксир «Василий Бех», сообщил в Telegram председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Удар по кораблю, который был построен на астраханском судоремонтном заводе и принят в состав Черноморского флота в 2017 году, нанесли в тот момент, когда он доставлял боеприпасы и личный состав на остров Змеиный. По данным ОК «Юг», предварительно удалось поразить 70% экипажа. Судьба остальных — неизвестна. В настоящий момент корабли ЧФ пытаются проводить поисково-спасательную операцию, пишет УНИАН.

Поставить Киеву ракетные системы Harpoon производства Boeing в конце мая согласилась Дания. Помимо самих ракет, способных поражать цели на расстоянии до 250–300 км, Украина получит пусковые установки к ним. Белый дом также рассматривает возможность поставок систем Naval Strike Missile от Raytheon Technologies, рассказывали Reuters источники в администрации Джо Байдена.

Прежде Вашингтон воздерживался от передачи продвинутых ракетных систем: во-первых, они требуют обучения военных, а во-вторых, были опасения, что комплексы могут быть захвачены российской армией либо спровоцировать эскалацию конфликта. Но позиция Белого дома поменялась: Россия продолжает блокировать в портах украинское зерно, без которого странам Африки и Ближнего Востока грозит голод. В обмен на снятие блокады Москва требует хотя бы частичной отмены санкций.

Россия держит в Черном море примерно 20 кораблей и подводных лодок. Чтобы снять блокаду с украинских портов, достаточно от 12 до 24 противокорабельных ракет, аналогичных Harpoon, говорит эксперт по военно-морскому флоту Hudson Institute Брайан Кларк.