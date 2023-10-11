Украина нуждается в финансировании западными донорами для покрытия бюджетного дефицита, который как в 2023, так и в 2024 году составит $42 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, выступая по видеосвязи на круглом столе на тему поддержки Украины, который проводится в рамках осенней сессии в Марракеше (Марокко) руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

«Благодаря поддержке наших международных партнеров мы смогли стабилизировать ситуацию. В то же время дефицит государственного бюджета будет составлять около 20% ВВП в этом году, в будущем он будет составлять 21% ВВП», — сказал Шмыгаль. «Чтобы полностью покрыть этот бюджетный дефицит, нам нужно будет привлечь внешнее финансирование в объеме примерно $42 млрд как в нынешнем, так и в будущем году», — сообщил премьер-министр Украины.