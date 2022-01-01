В Украине вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды страны, документ был принят Верховной радой 3 декабря 2020 года и размещен на сайте украинского парламента.

В соответствии с документом также запрещена перевозка пассажиров и грузов под российским флагом. Аналогичный запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.

Кроме того, введен запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины судов, которыми владеют граждане России.

К внутренним речным водным путям в Украине относятся реки Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.

Ранее Генпрокуратура Украины также возбудила дело в отношении 23 российских артистов, которые участвовали в торжественном открытии Крымского моста. В свою очередь РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта (aif. ru)