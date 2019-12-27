Украина выписала первый штраф за перелет над Крымом

Украинская Госавиаслужба выписала первый штраф за полет над Крымом, данную меру применили по отношению к казахской авиакомпании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую Государственную авиационную службу.

Штрафу подверглась казахская авиакомпания «Euro-Asia Air». Ее самолет пролетел над Крымом 8 августа. Госавиаслужба сразу после этого выписала авиакомпании штраф.

«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства.

Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен (около 5,9 тысячи долларов)», – говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Украина официально прекратила воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом с 25 октября 2015 года.

| 2019-12-27T15:28:29+00:00 27 декабря 2019, 17:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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