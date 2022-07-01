ЮНЕСКО — организация ООН по вопросам образования, науки и культуры — внесла украинский борщ в список объектов всемирного наследия.

«Культура приготовления украинского борща» объявлена частью нематериального культурного наследия — а также, как и все объекты охраны ЮНЕСКО сейчас, получила статус «находящейся под угрозой».

В заявлении Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия указано, что вооружённый конфликт в Украине «ставит под угрозу выживание объекта», поскольку носители этой культуры, многие из которых вынуждены покинуть родные места, часто больше не могут ее практиковать. В ЮНЕСКО также подчеркнули, что при обычной процедуре борщ мог бы быть внесен в список культурного наследия в 2023 году, но поскольку объект находится под непосредственной угрозой, рассмотрение было ускорено.

«Победа в войне за борщ — наша!» — прокомментировал решение ЮНЕСКО министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем фейсбуке. Он также добавил: «Битва за борщ началась еще до войны. Сколько бы Маша Захарова (представитель МИД РФ Мария Захарова — РС) ни рассказывала, что в Украине запрещали кулинарные книги, а рецепты засекречивали, и что вообще наш борщ — проявление экстремизма и нацизма, теперь это «проявление экстремизма» стало официально украинским, и официально под охраной ЮНЕСКО».

Ранее Мария Захарова на одном из брифингов действительно заявила, что в Украине якобы запрещали кулинарные книги, чтобы никто не узнал рецепта борща, и назвала это примером «ксенофобии, нацизма и экстремизма».

В Украине охранный статус ЮНЕСКО имеют семь памятников истории и архитектуры и пять объектов нематериального наследия, среди которых крымско-татарский национальный орнамент, песенная культура казаков Днепровской области и петриковская декоративная роспись.

По данным ЮНЕСКО, с начала войны в Украине уничтожены или частично разрушены более 150 памятников истории и культуры. (svoboda.org)