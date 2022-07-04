На возможных переговорах с Россией Киев собирается выдвинуть шесть условий для заключения перемирия. Их перечислил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Требования украинской стороны следующие:
- немедленное прекращение огня;
- вывод российских войск из Украины;
- возвращение «похищенных» граждан;
- выдача людей, причастных к военным преступлениям на территории страны;
- выплата компенсаций за нанесенный ущерб;
- признание прав Украины на суверенитет.
«Российская сторона прекрасно знает наши условия. Шеф [представителя Кремля Дмитрия] Пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге», — добавил Подоляк.
Ранее глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что обсуждение перемирия возобновится, когда бойцы ВСУ получат американское оружие и начнут контрнаступление. По его мнению, в конце августа Киев сможет вести диалог с позиции силы.
Михаил Подоляк отмечал, что Киев согласится на мирные переговоры, только если российские войска уйдут с украинских территорий. До этого аналогичное говорили президент Украины Владимир Зеленский. (moscowtimes.ru)