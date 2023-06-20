Троих украинских военнопленных, которых РФ незаконно передала Венгрии, удалось вернуть на территорию нашей страны.

«Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им предоставляется всевозможная поддержка», — сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

По его словам, украинские дипломаты совместно с координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными продолжают принимать меры для того, чтобы освободить остальных украинских пленных, которых вывезли из России в Венгрию.

Как писал УНИАН, о незаконной передаче Венгрии 11 украинских военнопленных Россией стало известно из релиза РПЦ 8 июня. Вице-премьер Венгрии Жолт Семьен также подтвердил пребывание бойцов на территории страны.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявлял, что 7-8 человек, которых отдала Москва, ранее считались пропавшими без вести. Он также рассказывал, что Украина установила местонахождение 11 пленных бойцов.

Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что правительство не имело никакого отношения к обмену 11 украинских пленных из РФ.