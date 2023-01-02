Украина освободит временно оккупированный Россией с 2014-го года Крым до конца августа при условии, что западные партнеры продолжат оказывать ей помощь и сохранят санкции против страны-агрессора.

С таким прогнозом выступил генерал США в отставке Бен Ходжес, который активно комментирует ход войны в Украине. Соответствующий пост он оставил в своем твиттере.

При этом он подчеркнул, что освобождение Крыма может произойти и раньше, если нашему государству предоставят высокоточное оружие большей дальности.