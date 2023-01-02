Украина в январе получит первый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

«Рад начать год с разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн. Поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС. Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьные автобусы, генераторы и модульные дома», — сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Также глава государства сообщил, что скоординировал с фон дер Ляен шаги по саммиту Украина – ЕС.

«Чувствуем поддержку и направляемся к победе вместе», — добавил Зеленский. (униан)