Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу увеличить силы территориальной обороны Украины до 2 млн человек, передает РИА «Новости».

По его информации, 11 февраля члены совета рассмотрели ситуацию на границе с Россией и в акватории Черного и Азовского морей. В частности на заседании обсуждался вопрос общей ситуации обеспечения нацбезопасности от внутренних и внешних угроз и вопрос о «рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями РФ перекрыть под предлогом учений районов Черного и Азовского морей». Также члены СНБО рассмотрели вопрос о получении международной военно-технической помощи.

Кроме того, Данилов, комментируя публикацию Washington Post о вывозе из штаб-квартиры в Киеве секретной документации и оборудования, заявил, что оснований для эвакуации документов пока нет, а все учреждения в стране работают согласно регламенту.

«На сегодняшний день никто никуда не двигается», — подчеркнул Данилов.

Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что развертывание территориальной обороны продолжается круглосуточно, и призвал украинцев обдумать детали своего присоединения к украинскому оборонному ведомству.