На воскресенье, 27 марта, украинская сторона согласовала два гуманитарных коридора, передает РИА Новости.

Из Мариуполя жители смогут выехать в Запорожье на своих машинах, из Бердянска будет организован вывоз на автобусах. Еще один гумкоридор открыт в Рубежном в Луганской области. Оттуда мирное население может эвакуироваться в Покровск.

Накануне в Минобороны сообщили, что украинские власти не согласовали ни один из предоставленных Россией гуманитарных коридоров для эвакуации граждан на территорию РФ. При этом российская сторона ежедневно согласовывает все маршруты, которые предлагает Киев.