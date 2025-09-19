Европейская комиссия согласовала 19-й пакет санкций против России. Как сообщила представитель комиссии Паула Пиньо, новые ограничения затронут сферу криптовалют, банковский сектор и энергетику.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что в новый санкционный список включены 118 судов «теневого флота», и таким образом общее количество российских судов, попавших под санкции ЕС, превысит 560.

Одним из ключевых пунктов нового санкционного пакета стало введение запрета на импорт российского сжиженного природного газа в Европу. Под санкции попали и крупнейшие энергетические компании России — «Роснефть» и «Газпромнефть». Ограничения распространяются также на нефтеперерабатывающие предприятия и аффилированные структуры в третьих странах, включая Китай.

Кроме того, Еврокомиссия вводит запрет на транзакции для ряда российских банков, а также финансовых учреждений в третьих странах, чтобы пресечь обход санкционного режима.

«Наш экономический анализ очевиден: введённые меры серьёзно бьют по экономике России. Ключевая ставка составляет 17%, инфляция остаётся высокой, доступ страны к финансированию и доходам постоянно сокращается», — подчеркнула фон дер Ляйен. (svoboda.org)