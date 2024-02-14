Страны ЕС могут утвердить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля.

Как передает EUobserver, это может произойти по итогам встречи глав МИД государств сообщества в Брюсселе.

Портал также указывает, что в ЕС предлагают включить в пакет санкций 193 физических и юридических лица. Кроме того, сообщество намерено добавить в список рестрикций четырех граждан Белоруссии по обвинению в насильственной депортации детей с Украины.

19 февраля в Брюсселе пройдет плановая встреча министров иностранных дел ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 13-й пакет санкций против РФ должен быть утвержден ко второй годовщине войны в Украине.