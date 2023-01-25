Американские танки M1 Abrams, которые власти США хотят передать Украине, поступят в распоряжение украинских военных как минимум через год. Об этом сообщил телеканал ABC.

По словам источника, всего планируется передать от 30 до 50 танков. Они будут поставляться в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая требует заключения контрактов с производителями. Передача техники напрямую из запасов Пентагона невозможна. Из-за этого танки поступят на Украину нескоро.

Как сообщает ТАСС, по словам неназванного американского чиновника, эти танки «не предназначены для ближайших битв» и не поступят в распоряжение Украине в течение многих месяцев, если не лет.