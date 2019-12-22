Украина с нового года будет получать российский газ

Пять украинских компаний подписали контракт с «Газпромом» на поставки газа с 1 января 2020 года, сообщает Liga.net со ссылкой на информированные источники на нефтегазовом рынке.

Названия компаний и объемы поставок газа не уточняются.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял о возможности восстановления прямых поставок российского газа на Украину после внедрения европейских норм работы газового рынка.

Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года и после этого официально не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. (gazeta.ru)

| 2019-12-22T14:07:27+00:00 22 декабря 2019, 15:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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