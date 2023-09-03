С начала полномасштабной войны по состоянию на 3 сентября Украина уже получила $100 миллиардов военной помощи.

«Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже под 100 миллиардов долларов мы получили за время полномасштабного вторжения. Только от США — более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите сколько это триллионов гривен», — говорил министр обороны Алексей Резников в интервью «Укринформу».

По его словам, чтобы получить оружие, технику, патроны, снаряды и выстрелы он общался с разными странами в разных часовых поясах. В то же время расходы на армию идут и из украинского бюджета.

«Чтобы вы понимали, значительное большинство бюджета Минобороны тратится на денежное обеспечение военных и компенсации. Поэтому, если посчитать эффективность использования бюджетных средств, то то, что мы обеспечиваем в армии, мы обеспечили дешево. Потому что сделали это за другие средства, средства других стран. Но, когда мне кто-то начинает говорить: это неэффективно, эффективнее было выйти во время войны на торги, провести долгие торги, конкуренцию, пройти суды с тендерными троллями и месяца через три заключить контракт… да, извините, месяцев через три неизвестно что бы было, если бы я это делал», — пояснил министр.