Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств. Данные представительства должны были содействовать развитию торгово-экономических связей между Россией и Украиной.(РИА Новости)