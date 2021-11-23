Исполняющий обязанности главы Харьковской области Александр Скакун заявил, что армия Украины проведет на следующей неделе учения возле границы с Россией. Об этом сообщает украинское издание «Цензор.нет».

По его словам, более трех тысяч человек примут участие в тренировках.

«Это все укладывается в философию по охране государственной границы. С территориальной обороной впервые проговариваем именно нашу с ними работу на границе. Будут такие учения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает боеспособность сил на территории Донецкой и Луганской областей.