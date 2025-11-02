В Эстонии недалеко от границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу. Как сообщает ERR со ссылкой на спасательную службу, опасный объект нашли утром 2 ноября вблизи села Аувере. В ведомстве уточнили, что о находке около 08:30 сообщил местный житель, который во время прогулки по лесу наткнулся на крупный металлический предмет, напоминающий авиабомбу.

Прибывшие специалисты подтвердили, что это действительно авиационная бомба весом 250 килограммов, и приступили к подготовке ее уничтожения. Жителей предупредили о работе саперов на месте. При этом происхождение боеприпаса и его тип пока не раскрываются.

Инцидент произошел на фоне усиления напряженности в регионе из-за действий России. Ранее, 10 сентября, во время массированной атаки РФ на Украину, в воздушное пространство Польши вторглось 19 российских дронов, большинство из которых прилетели со стороны Беларуси. А 20 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.

НАТО охарактеризовало действия Москвы как «все более безответственное поведение», а генеральный секретарь альянса Марк Рютте и представитель США в Совете Безопасности ООН Майк Уолц заявили, что Североатлантический альянс будет защищать «каждый дюйм» своей территории и задействует «все необходимые военные и невоенные инструменты для самозащиты и сдерживания всех угроз».

Аналогичные эпизоды происходили и в Литве: в конце июля беспилотник, который, по данным источников Delfi, был запущен с территории Беларуси, нарушил воздушное пространство страны, пролетел вблизи Вильнюса и упал на полигоне. Собеседники издания тогда отмечали, что таким образом Россия проверяла возможности ПВО Литвы и оказывала психологическое воздействие на местных жителей.