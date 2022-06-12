Украина проложила два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна с целью предотвращения глобального продовольственного кризиса. Об этом сообщил в воскресенье замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

«Эти маршруты не идеальны, потому что они приводят к определенным заторам, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы развивать эти пути сообщения», — рассказал Сеник агентству Reuters в кулуарах проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла». По его словам, Украина также ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия. Замминистра не уточнил, сколько зерна уже перемещено или будет перемещено по этим маршрутам.