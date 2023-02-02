Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест по поводу негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, которого удерживают за решеткой в Грузии. Заявление МИД обнародован на официальном сайте ведомства.

«В худших традициях НКВД СССР грузинская власть применяет к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывает ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии», — отмечается в документе.

МИД призывает грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине.

Также ведомство обращается к иностранным правительствам и международным организациям стать публично на защиту украинского гражданина, бывшего президента Грузии, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей. (unian.net)