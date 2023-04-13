Министр обороны Ллойд Остин принял в Пентагоне премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Остин выразил главе украинского кабинета признательность за беспрецедентный уровень транспарентности, обеспеченный Киевом, с тем, чтобы помощь в сфере безопасности со стороны США направлялась защитникам Украины.

Как сообщает «Голос Америки», глава оборонного ведомства США подчеркнул:

«Мы выделили десятки миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, – заявил Остин. – Вместе с нашими союзниками и партнерами мы поставили HIMARS и гаубицы, NASAMS и IRIS-T, Stryker и Leopard и многие другие системы. И это привело к очевидным и прямым последствиям на поле боя.

Шмыгаль заявил, что Украине по-прежнему необходима интенсивная военная поддержка, больше систем ПВО, тяжелой артиллерии, минометов и боеприпасов к ним. Украина также просит пересмотреть вопрос о возможности предоставления ей ракет большой дальности.

«Чтобы защитить себя и защитить Европу, нам необходимо больше тяжелой техники, а также самолетов, – сказал украинский премьер-министр. – Мы приветствуем решение США присоединиться к танковой коалиции и поставлять Украине танки Abrams, а также боевые машины пехоты Bradley и Stryker. Для успеха контрнаступления, необходимо увеличение этих поставок№.

Премьер-министр Украины пригласил США стать участником коалиции по поставкам Киеву истребителей. США могут еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16», – пояснил Денис Шмыгаль.