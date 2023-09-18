Украина выдвинула Европейскому союзу предложения по ввозу зерновых, но они не устроили Польшу и другие соседние страны. Об этом сообщило Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники.

«Украина представила в Брюсселе предложения, касающиеся ввоза своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт», — сообщает агентство, подчеркивая, что «страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли это предложение недостаточным».

«На встрече в Брюсселе Польша раскритиковала новое предложение Украины относительно зерна», — отмечается в сообщении. По мнению Польши, предложение Киева не решает вопрос притока и контроля украинского зерна.