Киев получит от Агентства США по международному развитию (USAID) при поддержке двух организаций грант на $1,7 млрд на нужды здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина получит грант в $1,7 млрд от Целевого фонда одного донора, созданного Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) и USAID», — говорится в сообщении. Известно, что выделение средств произойдет на безвозвратной основе. Проект соглашения уже был одобрен на заседании правительства Украины.

«Средства будут направлены на покрытие расходов государственного бюджета по оплате медицинских услуг в программе медицинских гарантий. Это очень весомая поддержка со стороны наших американских партнеров», — заключил Шмыгаль.