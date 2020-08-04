Украина отправила запрос Беларуси на арест боевиков Вагнера

Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила получение запроса от офиса генерального прокурора Украины о временном аресте задержанных боевиков частой военной компании Вагнер. Об этом в понедельник, 3 августа 2020 г., сообщил офис генпрокурора в комментарии изданию Украинская правда.

Офис генпрокурора запросил временный арест для 28 задержанных, среди которых девять украинцев. Они подозреваются в участии в террористической организации.

Речь идет об участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне сепаратистов.

Напомним, власти Беларуси сообщили о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По данным следствия, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Позднее офис генерального прокурора Украины обратился в генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте задержанных 29 июля боевиков. (korrespondent.net)