24 августа Украина отмечает День независимости. В этом году празднование наполнено особенным смыслом, поскольку проходит в условиях полномасштабного вторжения России.

Впервые День независимости отметили 16 июля, поскольку именно в этот день в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете Украины. Но уже в 1991 году 24 августа приняли Акт провозглашения независимости Украины, поэтому праздник перенесли на этот день.

Перед провозглашением независимости состоялся всеукраинский референдум, на котором народ Украины подтвердил желание жить в независимой стране.

На вопрос «подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?» утвердительно ответили 28 млн. 804 тыс. украинцев что составило 90,32% из тех, кто принял участие в голосовании.

На Крещатике, как сообщает ZN.UA уже проходит выставка уничтоженной техники оккупантов, с помощью которой они планировали устроить «парад победы». Монумент «Родина-мать» и другие памятники подсветят цветами украинского флага. В ходе официальных мероприятий минутой молчания будут чествовать погибших в ходе войны с оккупантами.