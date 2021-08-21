Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Милохов сообщил РИА Новости, что украинская сторона отказале ему в участии в международном саммите «Крымская платформа».

По его словам, он подал заявку на участие, однако Украина проигнорировала ее. «Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», — сказал Молотов.

Представитель Крыма подчеркнул, что собирался участвовать в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида». Собеседник агентства рассказал, что хотел рассказать на саммите о диверсиях, устраиваемых киевскими властями в отношении Крыма, блокадах, в том числе водной и энергетической, санкционной политике, а также показать преображение полуострова за последние семь лет.

«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой», — заключил Молохов.

Саммит «Крымская платформа» пройдет в Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Вдадимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году (lenta.ru)