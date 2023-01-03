Служба безопасности Украины предъявила обвинения первым двум высокопоставленным российским военным за обстрелы гражданских объектов в украинских городах.

Это командующий дальней авиации воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш и бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, сообщила украинская спецслужба.

Обоим военным предъявлены обвинения по двум статьям: «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

По данным следователей СБУ, родившийся в Одессе Кобылаш с начала вторжения российской армии в Украину «выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов».

«Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины», – утверждает СБУ. В частности, Кобылаш приказывал летчикам Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 бомбить украинские города при помощи крылатых ракет Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22, отмечают в спецслужбе.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины еще в апреле сообщало о причастности Кобылаша к массированным ударам крылатыми ракетами по украинским городам. «Впервые после окончания Второй мировой войны под его руководством тяжелыми бомбардировщиками осуществлено ковровое бомбометание густонаселенных территорий – города Мариуполя», – отмечали в украинском военном ведомстве.

До этого Кобылаш участвовал в обеих войнах в Чечне, в вооруженном конфликте в Грузии в 2008 году и командовал ракетно-бомбовыми ударами в Сирии.

В свою очередь адмирал Осипов с 24 февраля по 10 августа 2022 года систематически отдавал приказы атаковать украинские населенные пункты крылатыми ракетами «3М14-Калибр» морского базирования. Он также командовал Черноморским флотом в то время, когда ВСУ потопили крейсер «Москва». После этого он был отправлен в отставку.

За день до начала вторжения России в Украину Осипов был включен в санкционный список ЕС, поскольку он «отвечает за любую морскую операцию российского флота, в том числе в Украине или на ее территории через Черное море, а также отвечает за ограничение судоходства в Черном море». (moscowtimes.ru)