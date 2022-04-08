Украина обнародовала военные потери России.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

Было отмечено, что с 24 февраля до утра сегодняшнего дня российская армия уничтожила 700 танков, 1891 бронированную боевую машину, 333 артиллерийские системы, 108 реактивных систем залпового огня, 55 систем ПВО, 150 военных самолетов, 135 вертолетов, 1361 единиц автомобильной техники, 7 кораблей/катеров, 76 топливных баков, 112 дронов, 4 ОТРК / ТРК / мобильных СРБМ-систем, 25 единиц спецтехники.

В Министерстве обороны Украины заявили, что российская сторона потеряла около 19 000 человек живой силы.