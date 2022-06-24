Украина обнародовала военные потери России.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

Отмечено, что с 24 февраля до сегодняшнего утра уничтожено 1507 танков, 3637 бронемашин, 759 артиллерийских систем, 241 реактивную систему залпового огня, 99 систем ПВО, 216 военных самолетов, 183 вертолета, 2553 автомобиля и топливных бака, 14 кораблей/катеров, 622 БПЛА, 54 спецтехники, 137 крылатых ракет российской армии.

Министерство обороны Украины заявило, что российская сторона потеряла около 34 530 человек живой силы.