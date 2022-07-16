Военные объекты в оккупированном Крыму и корабли Черноморского флота России являются одними из целей Украины, которые нужно поражать американскими реактивными системами залпового огня. Сегодня Крым — хаб для России для перемещения всей техники и вооружения. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий 16 июля во время телемарафона.

Он ответил на вопрос, может ли Украина использовать системы HIMARS и MLRS M270 для ударов по территории Крыма.

«В настоящее время Крымский полуостров стал хабом для перемещения всей техники и вооружения, которое идет из РФ в южные районы нашего государства. Итак, прежде всего скопления военной техники, боеприпасов и других материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск», — проинформировал представитель разведки.

Россия активно использует Черноморский флот для ракетных ударов по Украине. Прежде всего, оккупанты используют Калибры, фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки. Они постоянно несут боевое дежурство, ждут команды, а затем выполняют пуски.

«Поэтому это также одна из целей, которые необходимо уязвлять, чтобы поддерживать безопасность наших граждан, наших объектов и Украины в целом», — отметил Скибицкий.