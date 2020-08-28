Украина может перенести переговоры по Донбассу из Минска

Украина может при необходимости сменить площадку для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе и перенести ее из Минска в другое место. Об этом в эфире телеканала «1+1» сказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что в данном процессе от белорусской столицы — «только название». По словам министра, потребности ездить в Минск сейчас нет.

«Но мы будем следить за развитием ситуации в Беларуси и при необходимости готовы принять соответствующее решение», — сказал Кулеба в ответ на вопрос о целесообразности переноса места проведения переговоров по Донбассу из Минска.

В свою очередь, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что смену переговорной площадки необходимо согласовывать с другими участниками дискуссий. Он отметил, что решение о ее переносе должна принять и ОБСЕ, и российская делегация.