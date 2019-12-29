Украина, итоги года: «Слуга народа» на службе народа

Без сомнения, победа на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского стала одной из самых ярких политических событий года. И хотя украинцы с самого начала перестройки были в авангарде демократических процессов, подтверждением чего были многочисленные Майданы, и часто добивались смены руководства, триумфальная победа бывшего шоумена все же стала даже для этой продвинутой в смысле демократии страны большой неожиданностью.

Но ошеломляющий успех Зеленского на выборах показал – в стране был социальный заказ на смену политической элиты и голос народа одержал победу над системой, избрав своим «слугой» далекого от политики интеллигента, на протяжении многих лет высмеивавшего пороки государства. Мир был в шоке. Восхождение Зеленского на политический Олимп можно был сравнить разве что с победой Дональда Трампа на американских выборах. К концу года уже TIME поместил Зеленского на обложку, а The Week включил украинского президента в перечень лиц года.

Так каким президентом войдет в историю Зеленский? Сможет ли он в качестве «слуги народа» оправдать ожидания электората, завершит ли войну на Донбассе, вернет ли Крым, преодолеет ли давление олигархических групп, сможет ли реализовать социальные реформы?

Политические итоги года для Zerkalo.az прокомментировал известный украинский политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда:

— Украина в очередной раз смогла удивить весь мир. В этом году произошла, можно сказать, абсолютная смена власти. Украинцы вновь доказали, что способны сами выбирать свою судьбу. Но главный вопрос состоит в том, какую власть в результате народ получил? Каким президентом войдет в историю Зеленский? Сможет ли он в качестве «слуги народа» оправдать ожидания электората, завершит ли войну на Донбассе, вернет ли Крым, преодолеет ли давление олигархических групп, сможет ли реализовать социальные реформы?

— Да, Украина в 2019 году пережила серьезную смену власти, поскольку прошли президентские, а потом досрочные парламентские выборы, на которых всю полноту власти получили Владимир Зеленский и его сторонники из партии «Слуга народа». Особенность заключается в том, что и сам Зеленский, и его сторонники в основном начали заниматься политической деятельностью только в текущем году. Насколько Зеленский оправдает надежды граждан Украины сказать после полугода его президентства очень сложно. Пока видим, что новая украинская власть отказалась от риторики, направленной против России, Зеленский настаивал на встрече нормандской четверки и она состоялась, правда не принесла серьезного продвижения в вопросе урегулирования.

Вместе с тем Россия и Украина после этой встречи оказались близки к подписанию соглашения о транзите российского газа по украинской территории в страны Европейского союза, но при этом Россия, очевидно, попытается начать и прямые поставки газа в Украину, используя его как политическое оружие.

Война на Донбассе продолжается, в 2019 году там погибли более 100 защитников Украины. Это очень высокая цифра и она свидетельствует о продолжении достаточно интенсивных боевых действий. Мы видим, что Россия не готова идти на уступки, а стремится только давить по всем возможным направлениям и, к сожалению, властная команда Зеленского на это давление поддается.

— 8 месяцев пребывания у власти не такой большой, но и не маленький срок, это даже намного больше, чем 100 дней, после которых обычно уже спрашивают с политиков. Так какие изменения произошли за этот период в экономике страны? Как проходят реформы?

— В экономике серьезных позитивных изменений на сегодняшний момент не произошло, вопрос создания в Украине рынка земли так и не был решен, законопроект будет рассматриваться в начале 2020 года, и пока говорить о каких-либо успехах рано. Власть начала наступление на позиции предпринимателей, которые представляют малый и средний бизнес, вместо того, чтобы вести наступление на олигархов. У нас они называются «физические лица-предприниматели». Экономика не демонстрирует таких темпов роста, которые позволяли бы рассчитывать на серьезные экономические успехи. Поэтому речь идет о том, что ожидается отставка в 2020 году правительства нынешнего премьера Гончарука, и это приведет в итоге к приходу новых людей. Но пока нельзя точно сказать, кто это будет, в то же время, не исключено вовлечение представителей старой команды, которые работали во время президентства Януковича или Кучмы, но точно не Порошенко.

— Каковы внешнеполитические успехи новой украинской власти? Какие тренды просматриваются?

— Украина стремится быть достаточно активным игроком на постсоветском пространстве и попытка реанимировать ГУАМ, и визиты Зеленского в страны Балтии, встреча с Александром Лукашенко, визит в Баку и переговоры с Ильхамом Алиевым, свидетельствуют о том, что потенциал у Украины имеется, но насколько она сможет это реализовать, насколько сможет выскользнуть из-под российского влияния, сказать довольно сложно.