Украина имеет «законное право» защищать себя и может «проецировать силу» за пределы своих границ.

Как сообщает УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в комментарии для Sky News.

Министр отказался комментировать непосредственно утренние события в Москве, но заявил, что Украина имеет «законное право на самооборону» в принципе.

«Конечно, она имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину», — заявил Клеверли.

Напомним, что утром 30 мая западные окраины Москвы были атакованы группой беспилотников, количество которых, по разным данным, составляло от 8 до 30 штук.