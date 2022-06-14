В Запорожской области состоялся очередной обмен с Россией телами погибших военнослужащих. Украина вернула тела еще 64 погибших защитников «Азовстали».

Как передает Укринформ, об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает в Фейсбуке.

Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, СБУ, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских воинов продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Как сообщал Укринформ, 9 июня в Киев привезли тела еще 58 погибших защитников «Азовстали».