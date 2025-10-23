Между Россией и Украиной произошёл обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, «в Украину была возвращена 1000 тел, которые, согласно данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим». Тела пройдут процедуру опознания.

Российской стороне было передано 31 тело, сообщил координирующий обмены депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Обмен произведён при посредничестве Международного красного креста.

Предыдущий подобный обмен состоялся 18 сентября. В Украину тогда также была возвращена одна тысяча тел, Украина передала России останки 24 военнослужащих.

Об обменах договорились представители двух стран на переговорах в Стамбуле, которые проходили в мае и июне. Россия в целом передала Украине более девяти тысяч тел погибших, Украина России — около двухсот. Такое соотношение может объясняться тем, что российские военные на многих участках фронта наступают, и тела погибших украинских солдат могут остаться на территориях, занятых российскими военными, чаще, чем наоборот. (svoboda.org)