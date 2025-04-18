Москва и Киев обменялись телами военнослужащих. Как сообщили в пятницу, 18 апреля, в Telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Киеву переданы 909 тел. России — 41 погибший, сообщил агентству РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Что касается украинских солдат, то это, в основном, — военные с кураховского, покровского, бахмутского, угледарского, луганского, запорожского, сумского и харьковского направлений.

В Украине поблагодарили за содействие Международный Комитет Красного Креста (МККК). «Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — пообещали в Координационном штабе.

До этого обмен телами (в формате 909 на 43) прошел 28 марта.

Чаще всего обмены происходят на российской стороне — на границе с Сумской областью Украины. Чтобы пропустить грузовики с телами, приграничную полосу временно разминируют. (DW)