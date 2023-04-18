Украина и Польша достигли понимания в вопросе транзита украинского зерна по польской территории после того, как Польша ввела запрет на ввоз украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Его восстановят в ночь с 20 на 21 апреля 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, такое заявление сделала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко по итогам переговоров в Варшаве.

«Мы относимся к проблемам, которые возникли у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию. По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 20 апреля на пятницу 21 апреля текущего года», – рассказала министр. (УНИАН)