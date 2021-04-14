Украина готовится выйти из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров

Кабинет министров Украины одобрил проект закона о выходе страны из соглашения СНГ «О правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций». Такое решение поддержано на заседании правительства в среду по инициативе министерства финансов страны.

В пояснительной записке отмечается, что выход Киева из соглашения «не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров», поскольку действующим законодательством Украины не предусмотрено предоставление тарифных преференций в пределах общей системы преференций для развивающихся стран. Кроме того, сказано в ней, такой шаг позволит «привести договорно-правовую базу Украины в соответствие с современным состоянием отношений с РФ» и не окажет влияния на соответствующие сферы.

Соглашение СНГ о правилах определения происхождения товаров было подписано в Москве 12 апреля 1996 года. Изменения к этим правилам страны СНГ одобрили 7 октября 2002 года. Целью соглашения является осуществление мер по созданию единой международно-правовой базы в пределах СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран.

Проект о выходе из соглашения еще подлежит рассмотрению в Верховной раде.