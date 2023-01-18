Уже три системы ЗРК Patriot гарантированно получит Украина. Работа над новыми решениями для укрепления нашей ПВО продолжается.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, отметив, что это только начало. В частности, он поблагодарил премьер-министра Нидерландов.

«Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot», — сказал Зеленский. (УНИАН)