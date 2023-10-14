После почти недели ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что это только начало.

Об этом сообщает CNN.

Премьер-министр Израиля отметил, что его страна борется за свой дом и никогда не простит и не забудет зверств, совершенных террористами ХАМАСа.

«В последние десятилетия мы решительно боремся с нашими врагами, и это только начало, и наши враги только собираются начать платить цену. Я говорю вам, что это только начало, я не собираюсь давать вам дополнительные подробности, но это только начало», — заявил Нетаньяху.