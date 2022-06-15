Украина должна получить больше тяжелого оружия от стран НАТО, чтобы противостоять наступлению ВС РФ, и именно этот вопрос будет обсуждаться в формате Контактной группы «Рамштайн» уже сегодня, 15 июня.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи лидеров семи стран НАТО заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ«.

«Украина должна получить больше тяжелого вооружения. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие, и наращивают эти усилия. 15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины, — это формат, который был основан на базе Рамштайн несколько месяцев назад. Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров в оказании различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелые вооружения для Украины», — сказал Столтенберг.