Украина дала согласие на подписание соглашений «Нафтогаза» с «Газпромом»

Украинский кабмин разрешил компании «Нафтогаз» подписать соглашение об урегулировании существующих газовых споров с российской компаний «Газпром». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что правительство также одобрило подписание договора о транзите газа через украинскую границу в период с 2020 по 2024 года.

Отмечается, что Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому «Газпром» заключит договор с «Нафтогазом», по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

| 2019-12-30T21:25:16+00:00 30 декабря 2019, 23:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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