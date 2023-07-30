Вооруженные силы Украины начали серьезное наступление на юге страны. Операция против оккупантов набирает обороты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника. Однако, по мнению издания, президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

«Слава всем, кто защищает Украину! Кстати, наши ребята на передовой сегодня показали очень хорошие результаты. Молодцы! Подробности со временем», — заявил украинский лидер в вечернем обращении, не уточняя, о чем именно идет речь.

Российские чиновники также сообщают о значительных действиях со стороны Украины. Аналитики ISW (Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне) добавили, что «украинские войска начали значительную механизированную контрнаступательную операцию» на западе Запорожья и «кажется, прорвали отдельные заранее подготовленные российские оборонительные позиции».

Как передает AP, Украина предприняла масштабную операцию по вытеснению российских войск с юго-востока страны в рамках своего недельного контрнаступления, задействовав в боях тысячи военнослужащих. В последние недели боевые действия активизировались во многих точках вдоль линии фронта протяженностью 1500 километров, поскольку Украина развертывает поставляемое Западом современное оружие.

В качестве меры предосторожности ФСБ России в четверг запретила гражданским лицам доступ к Арабатской стрелке в Крыму, узкой полоске земли, которая соединяет аннексированный полуостров с частично оккупированной Херсонской областью. Херсонская область является ключевыми воротами в Крым. Бессрочный запрет необходим для сдерживания угроз безопасности, говорится в заявлении ФСБ.

Официальные лица США, которые предоставили Киеву оружие и разведданные, отказались публично комментировать последние события, хотя ранее они призывали к терпению, поскольку Украина стремится ослабить позиции России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что идет “напряженная битва”, но отказался сообщить подробности.

“Мы считаем, что инструменты, оборудование, обучение, советы, которыми многие из нас делились с украинцами на протяжении многих месяцев, дают им хорошие возможности для достижения успеха на местах в возвращении большей части территории, которую Россия отняла у Украины”, — сказал Блинкен.

Итак, есть ли какие-то признаки того, что начинается реальное масштабное контрнаступление сил Украины против агрессора? Насколько высока вероятность успеха такой операции? Много ли возможностей и ресурсов у России, чтобы не дать ей осуществиться? То есть, война еще может затянуться надолго? На эти вопросы # ответили известные украинские специалисты.

Военный эксперт киевского центра «Стратегия XXI» Павло Лакийчук:

— Ох уж эти западные СМИ! Ещё вчера Вооруженные силы Украины, по их мнению, наступали «слишком медленно» и «недостаточно успешно», контрнаступление «провалилось» и «выдохлось», а уже сегодня – «ВСУ перешли на новый этап контрнаступления». Семь пятниц на неделе.

Масштабное наступление украинской армии началось, как минимум, несколько месяцев назад. И проходит оно не по тем стандартам и лекалам, которые применяются в армиях западных стран – мы не имеем превосходства в воздухе, в огневых средствах поражения, наступаем на хорошо оборудованные в инженерном отношении позиции врага. Для американцев или немцев наступать в таких условиях – безумие; для нас – повод и причина изменять тактику ведения боевых действий, действовать нестандартно, непредвиденно для наших партнеров и, что главное, неожиданно для врага.

Какова ситуация спустя два месяца после начала контрнаступления? На юге Силы обороны Украины, несмотря на упорное сопротивление противника, продвинулись на двух направлениях – на Токмакском по «генеральной дирекции» Орехов-Токмак, и на Бердянском, здесь просматривается два направления ударов – на Приютное и Старомайорское. Фактически линия обеспечения противника на этих участках «продавлена», прорвана первая (а по другим оценкам – и вторая) линия обороны. Порядком измотав силы обороняющегося врага, ВСУ выходят к основной линии его обороны сразу на нескольких участках фронта, пока ещё не введя в бой оперативные резервы. Будет ли способно командование противника предотвратить прорыв обороны и выход наступающих войск на оперативный простор – будем видеть.

Готовилось ли командование россиян к нашему контрнаступлению на юге – очевидно да. Пытаясь оттянуть стратегические резервы Сил обороны Украины с этого направления, русские развернули большую группировку сил на севере, на Купянском направлении. Идея проста – слабое место группировки ВС РФ на юге – тыл. Это только два ненадежных плеча – либо через Крым, либо под огнем по «сухопутному коридору» через Мариуполь. Причем, зная об этом, ВСУ основные усилия сосредоточили на разрушении логистических цепочек и ударам по тылам врага. Восток Харьковщины и север Луганщины, наоборот, связаны с российским тылом густой сетью дорог, логистическое плечо на порядок меньше. Поэтому с весны россияне избрали именно этот участок в качестве направления главного удара на летнюю кампанию. Пока «успехи» россиян не впечатляют – очевидно, что если бы «наступление развивалось успешно» тактические группы противника уже сомкнули бы свои смежные фланги где-то по линии Сергеевка-Новосергеевка, но пока им приходится действовать по двум разнесенным направлениям на Первомайское и Твердохлебово… И, главное, оттянуть стратегические резервы украинцев, не удалось. При этом рядом развивается, весьма успешно, наступление ВСУ на Бахмутском направлении…

Такова, в целом, оперативная обстановка. Говорить, что конфликт зашел в «стратегический тупик» и ни у одной из сторон нет преимущества на поле боя, неправильно. Наоборот, ситуация развивается очень динамично. Но когда и как завершится война, более того — предсказывать результаты «летне-осенней кампании» — преждевременно. Верим в ВСУ!

Глава департамента безопасности украинского Центра политических исследований «Доктрина» Глеб Парфенов:

— Следует понимать, что наступление идет уже достаточно ощутимое время. И оно будет продолжаться, потому что российские укрепления достаточно мощные. Основная проблема в том, что Украина связана по рукам правилами. ВСУ не могут переходить границу с Россией, не могут бить западным вооружением по Крыму и территории РФ, есть ограничения по поставкам. Так, например, поставлено всего 15% от требуемого инженерного оборудования для преодоления таких сложных фортификационных линий. Разумеется, имея такие нюансы, наступление будет развиваться медленно. И, разумеется, что из-за таких действий стран Запада у Украины может закончится тот ресурс, который ей никто не восполнит — людской. Именно поэтому генерал Залужный в своем интервью и заявлял о необходимости поставок всего спектра вооружений затребованного Украиной. Без них мы не то что не сможем деоккупировать Украину всю, но и подойти к приемлемым переговорным условиям с Россией. А рано или поздно это придется делать. Соответственно, если на Западе заинтересованы в хороших для себя переговорных возможностях, то им следует больше помогать Украине. В противном случае под угрозой не только система европейской безопасности, но и мировой. Так как будет видно, что агрессору может прощаться многое.