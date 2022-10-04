Власти Ирана опровергли передачу беспилотников России для использования их в войне против Украины. Так, представитель Министерства иностранных дел Ирана Насир Кянани заявил, что Тегеран считает безосновательными сообщения о передаче БПЛА России для использования в войне в Украине и не подтверждает этого.

Однако использование беспилотников иранского производства уже доказано украинской стороной, что привело к дипломатическому скандалу между Киевом и Тегераном. Свое мнение по этому поводу # выразил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, война в Украине постепенно приобретает интернациональный характер и со стороны агрессора – Российской Федерации. «Если сообщения об участии белорусских военных в начальной фазе вторжения не получили материального подтверждения, то использование россиянами иранских беспилотников и наличие на территории Украины иранских инструкторов – уже доказанный факт. Последние две недели российская армия устроила настоящий бум атак беспилотниками камикадзе иранского производства – как камикадзе Shahed 136, которые они стыдливо назвали «Герань-2», так и более продвинутыми аппаратами среднего класса Mohajer-6. Подтверждение участие и тех, и других – причем материальные – уже есть.

Пока нет остатков еще одного дрона-камикадзе Shahed-131 иранского производства, однако западные источники утверждают, что они тоже закуплены Кремлем», — отметил он.

Касаясь эффективности применения иранских беспилотников, Жирохов заявил, что на сегодня их следует рассматривать как достаточно низкую, что, скорей всего, связано с качеством самих аппаратов, которые, по сути, есть иранские копии израильских и американских аппаратов, но с использованием узлов и агрегатов, доступных на гражданском рынке и китайской авионики.

«Всего на сегодня известно о применении как минимум 30-35 «Гераней», который уничтожили несколько САУ и БМП на фронте, разнесли здание в Одессе (где с 24 февраля не было никакого «пункта принятия решений») и небольшой склад боеприпасов в Одесской области. При этом уже умудрились потерять Mohajer-6, видео буксировки которого в море обошло Интернет.

На этом фоне, судя по официальным и неофициальным сообщениям, наша система ПВО и РЭБ потихоньку учится их сбивать. Так, в Одессу, которая больше всего пострадала от иранских дронов уже сейчас перебросили самоходные зенитные установки «Гепард» германского производства, которые по идее могут довольно эффективно бороться с этим относительно тихоходным противником», — сообщил эксперт.

По его словам, есть неподтвержденная информация о том, что ракетами HIMARS удалось накрыть базу управления дронами в Херсонской области вместе с иранскими инструкторами.

«Так это или нет мы скоро не узнаем, так как в условиях тоталитарного режима Тегеран, несомненно, имеет возможности держать возможные потери в секрете.

И есть еще четкое понимание, что довольно скоро Украина получит (если еще не получила) гораздо более эффективные средства борьбы с иранскими аппаратами. Речь о том, что на фоне сближения Ирана и России Израиль принял решение помочь Украине со средствами радиоэлектронной борьбы, а заодно «откатать» свои новейшие наработки в полевых условиях.

В целом, несмотря на заявления Ирана об успехах в области дроностроения и наличия большого количества аппаратов разных типов, война в Украине показала, что вряд ли они представляют опасность для армии, вооруженной современным оружием. Так, оказалось, что для управления одним дроном необходима одна станция – в то время как, например, тот же турецкий «Байрактар» ТВ.2 обходится одним пунктом управления на три аппарата. Мало того, не все дроны-камикадзе имеют видеоканал и возможность наведения по нему. Практически все удары в Украине – это хотя и достаточно точные, однако удары по координатам – поэтому фактически россияне получили такой себе дешевый вариант баллистической или крылатой ракеты с боевой частью всего в 40 кг», — подчеркнул Жирохов.

Подытоживая сказанное, эксперт отметил, что, судя по всему, угроза от иранских дронов представляется преувеличенной и технологическое состояние иранской военной промышленности не позволяет выдавать продукт хотя бы на уровне Турции, не говоря уже об Израиле и США.