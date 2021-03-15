Украденную нацистами картину Климта вернут владельцам

Французские власти вернут картину австрийского художника Густава Климта «Розовые кусты под деревьями» (Rosiers sous les Arbres) законным владельцам, сообщила министр культуры страны Розлин Башло. Картина была похищена нацистами во время Второй мировой войны.

Сейчас картина находится в музее Орсе в Париже. Франция несколько лет рассматривала дело о возращении полотна.

Министр отметила, что информация о похищении картины немецкими оккупантами во время Второй мировой войны появилась лишь недавно. Стране необходимо будет принять специальный закон для реституции картины, поскольку она была куплена в 1980 году и является частью государственной коллекции живописи. «Данный законопроект будет представлен правительством к рассмотрению как можно раньше»,— сказала госпожа Башло (kommersant.ru).