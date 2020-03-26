Уимблдон может быть отменен из-за коронавируса

Организаторы Уимблдона рассматривают вариант с отменой турнира из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Sport24.

Как утверждается в официальном заявлении, на следующей неделе будет проведено экстренное заседание, по итогам которого будет принято решение о проведении турнира. Соревнования должны пройти с 29 июня по 12 июля.

«Продолжаем детальную оценку всех сценариев проведения Уимблдона-2020, включая перенос и отмену соревнований из-за коронавируса. На следующую неделю запланировано экстренное заседание Главного совета Всеанглийского теннисного клуба, мы тесно общаемся с Всеанглийской теннисной ассоциацией, а также с ATP, WTA, ITF и другими «Большими шлемами». Подготовка к турниру должна начаться в конце апреля. Перенос повлечет немалый риск и трудности. Вариант с матчами без зрителей исключен. По совету правительства в настоящее время закрыт ряд площадок Всеанглийского теннисного клуба, все работы на кортах сведены до минимума, необходимого для обеспечения качества травяного покрытия и безопасности на этих площадках», — сообщает пресс-служба турнира.

Ранее организаторы Уимблдона утверждали, что не намерены менять сроки проведения соревнований.

| 2020-03-26T02:44:20+00:00 26 марта 2020, 08:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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