Угрозы не помогут — государство должно возместить убытки предпринимателям

23 марта 2020 года министр экономики Микаил Джаббаров заявил о том, вопрос защиты рабочих мест и занятости находится в центре внимания государства. Джаббаров подчеркнул, что будут обеспечены права и социальная защита работников.

Обращаясь к работодателям, министр призвал их не допускать сокращения или увольнения работников на фоне временных трудностей, придерживаться принципов социальной ответственности:

«В противном случае правительство примет серьезные меры в отношении этих предпринимателей», — сказал он.

В связи с быстрым распространением коронавируса на территории Азербайджана государственные структуры приняли ряд мер для борьбы с этим явлением.

Были закрыты все действующие на территории торговые центры, запрещены перевозки пассажиров из Баку, Абшерона и Сумгаита в районы и перевозки пассажиров между районами.

Была ограничена деятельность объектов общественного питания.

В результате принятых мер частный бизнес понес большие убытки.

В связи с этим министр экономики Микаил Джаббаров сообщил о готовности государства оказать предпринимателям всестороннюю помощь.

«В нынешних условиях проводится интенсивная работа по определению сфер, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии, в том числе основных сфер, формирующих экономический рост и занятость, по укреплению экономической и финансовой устойчивости страны, уточнению мероприятий по поддержке, которые могут быть реализованы государством. Созданная с этой целью рабочая группа на начальном этапе определила около 12 сфер деятельности, которые наиболее подвержены негативному воздействию.

В частности, это сфера​ туризма, отели, питание, развлечения, транспорт, торговые центры и т. д. В правительстве ​ сейчас рассматриваются возможности предоставления субъектам предпринимательства срочных налоговых льгот и отпусков, смягчения условий кредитования предпринимательства. Также проводятся интенсивные обсуждения с соответствующими государственными структурами, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана», — сказал Микаил Джаббаров.

По мнению руководителя общественного объединения производителей и коммерсантов Севгима Рахманова, если государство хочет сохранить рабочие места, то оно не должно ограничиваться лишь введением налоговых льгот и смягчением условий кредитования предпринимательства. «Предпринимателям необходимо выплатить компенсацию в связи с понесенными убытками. Только таким путем правительство может добиться сохранения рабочих мест. Угрозы в адрес предпринимателей вряд ли смогут предотвратить увольнения работников», — считает Севгим Рахманов.

«Целью предпринимателя, является получение прибыли. Если у него уменьшается прибыль, то он соответственно должен сократить свои расходы», — сказал # генеральный директор компании MBA Consulting Нусрет Ибрагимов.

По мнению гендиректора, предприниматель не должен в одиночестве нести бремя по сохранению рабочих мест. «Думаю, что государство обязательно должно возместить предпринимателям расходы», — заявил гендиректор MBA Consulting.

Как сообщили # представители компании UTAP, занимающейся пассажирскими перевозками, ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, привели к потере ими части прибыли. «Но мы не провели сокращения штатов и никого не уволили», — сказали представители компании.

Согласно заявлению министра Микаила Джаббарова, государство готово оказать предпринимателям всестороннюю помощь. В чем она будет заключаться, мы решили выяснить в министерстве экономики.

«Созданная Министерством экономики рабочая группа как раз работает над пакетом предложений. Возможно, в этот пакет также будут включены предложения по компенсации потерь предпринимателей», — заявил # пресс- секретарь Минэкономики Аббас Алиев.

Кстати, в некоторых странах Евросоюза уже принимаются меры по сохранению рабочих мест в связи с распространением коронавируса.

Так правительство Дании пообещало покрыть три четверти фондов заработной платы частным компаниям, которые пострадали от введенных ограничений. Однако лишь при условии, что они не будут сокращать рабочие места. А власти Чехии уже разработали пакет мер для защиты малого бизнеса и частных предпринимателей. Главное нововведение – беспроцентный «Займ COVID» для выплаты заработных плат за период, когда бизнес простаивает .