Жители Гомельской области массово сообщают о вызовах в военкоматы военнообязанных мужчин и женщин. Об этом пишет белорусское издание «Зеркало» со ссылкой на массовые сообщения от читателей.

Всего об этом рассказали несколько десятков человек.

В повестках, которые читатели прислали в редакцию, не указана причина, по которой нужно явиться в военкоматы. Те, кто туда уже сходил, рассказали, что военнообязанных вызвали, чтобы убедиться, что все на месте.

«Была проверка комиссариатов, насколько быстро они могут оповестить военнообязанных, проанализировать неявку, в течение какого времени военнообязанные прибывают в приписные пункты», — рассказал один из читателей.

Также люди рассказывают, что в военкоматах уточняли личные данные, сверяли фото. Проверяли, не изменились ли размеры одежды и обуви, уточняли военную специальность.

На этом фоне еще более тревожной выглядит новость о том, что Беларусь продлила свои военные учения до 9 июля 2022 года. Об этом сообщает Телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Напомним, 22 июня Беларусь начала военные учения у границ Украины в условиях, приближенных к боевым. Завершить их планировали к 1 июля.

Обучение имело целью проверить готовность военкоматов к экстренному призыву военнообязанных запаса.

Известно, что уже накануне этих учений в Гомельской и Брестской областях вдоль белорусско-украинской границы было сосредоточено до семи батальонов ВС Беларуси.

Напомним также, что вторжению России в Украину в феврале этого года предшествовало продление российско-белорусских военных учений «Союзная решимость».

Насколько это всё серьезно и опасно? Все-таки, некоторая часть экспертного сообщества считает, что в реальности Лукашенко не против ввязаться в эту войну по каким-то своим причинам.

Ситуацию прокомментировал для # известный эксперт из Беларуси, аналитик Украинского института будущего (Киев) Игар Тышкевич:

— Действительно, в Беларуси проходит проверка, либо мобилизационные учения. Это регулярное мероприятие. Дело в том, что по белорусскому законодательству, раз в 5 лет военнообязанные призываются на сборы. С отрывом от основного места работы. Такие проверки уже были в Минской, Витебской, Гродненской областях и сейчас на очереди Брестская и Гомельская. Единственная разница, если брать графики предыдущих лет, такая проверка должна была проходить где-то в июле, но не в июне. То есть, получается подвижка где-то на один месяц.

Есть еще одно отличие – если в других областях военнообязанных отправляли хотя бы формально в части, то в Гомельской области действительно идет скорее проверка, чем реально учения по отправке в части. То есть, люди приходят в военкомат, их данные сверяют, и через пару часов они возвращаются домой. Белорусский аналитик Егор Лебедок проверил по сайтам госзакупок средства на привлечение военнообязанных к учениям именно с отрывом от производства. Это сделать легко, поскольку в Беларуси по закону, если человек призывается на сборы, ему выплачивается средняя зарплата за его предыдущие три месяца по месту работы. Так вот, по всей Гомельской области, исключая сам город Гомель, призывается 114 человек. По городу Гомелю – 119.

Речь идет о тех людях, которые будут привлечены к учениям на более чем несколько часов. То есть, несколько дней они будут находиться скорее всего при военкоматах, и их будут использовать как дешевую рабочую силу, и всё для сверки все той же картотеки военнообязанных.

С другой стороны, действительно продлено время учений для сил специальных операций, ротно-тактические выходы для мотострелковых частей и учения для артиллерийской и ракетной техники, не позднее чем до 15-16 июля. Это можно воспринимать как потенциальную опасность, если бы не количество средств и сил, привлекаемых к данным учениям. Дело в том, что эти маневры проводятся силами белорусских вооруженных сил и суммарное количество личного состава, привлеченного к ним, не превышает 2-3 тысяч человек. Поэтому в данном случае скорее речь идет о психологическом давлении, чем о реальной подготовке к вторжению.

Таким образом, по состоянию на сегодня говорить о реальной угрозе вторжения в Украину белорусских ВС не приходится. Поскольку нет ни сил, ни средств на решение любых, как тактических, так и стратегических задач, не проведена концентрация воинских частей для создания ударных группировок, ну и само количество боеспособных или готовых к выполнению задач укомплектованных частей по состоянию на сегодня не увеличилось. Исходя из этого, можно говорить о том, что в ближайшие 3-4 недели угроза вторжения армии Беларуси на территорию Украины скорее виртуальна, чем реальна.