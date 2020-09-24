Угроза от «Кавказ-2020»: «Помогают лишь тем, кто сам себе готов помочь»

Прямо сейчас Россия проводит масштабные военные учения «Кавказ-2020». Они идут до 26 сентября, и охватывают собой весь Южный военный округ ВС РФ. В них участвуют в общей сложности более 8000 артиллеристов, более 3000 единиц реактивных артиллерийских орудий, военной и специальной техники, а также беспилотных летательных аппаратов.

Вероятно, их стоит расценивать, как демонстрацию силы, угрозу для Украины и Южного Кавказа. Известно, например, что в них задействованы десятки военных кораблей на Черном и Каспийском море. В оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии они тоже идут — тысячи российских военных вместе с вооруженными сепаратистами целую неделю совершают свои незаконные действия.

Это можно считать угрожающим сигналом и демонстрацией силы всем странам Кавказа. Показательным шагом Москвы, что она не собирается признавать какие-то международно признанные границы в нашем регионе. Конечно, это большой дополнительный минус для и без того нестабильной в последнее время ситуации на Южном Кавказе.

Свою оценку происходящему дал для # руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси) Володимир Копчак:

— На самом деле учения Кавказ-2020 де-факто идут как минимум с весны этого года. Осенней фазе учений предшествовали активная перегруппировка войск практически на всей территории России, запущена система проверок боевой готовности войск (включая оккупационные контингенты на территории Украины и Грузии), велись активные работы по развертыванию системы материально-технического обеспечения, специальные учения органов управления на разных уровнях идут перманентно и т.д.

Пандемия Covid -19 никоим образом не снизила активность этих мероприятий. Навскидку можно вспомнить июльские учения в Южном военном округе (ЮВО) России, организованные или оперативно трансформированные по отрабатываемым задачам в жесткой привязке к последней эскалации на армяно-азербайджанской границе в районе Тавуш-Товуз. С привлечением к маневрам подразделений ВС Армении, в зеркальном порядке к проводимым азербайджано-турецким маневрам. Это происходило и было оперативно обеспечено как раз в рамках «Кавказ-2020». Так что сейчас речь следует вести об активной «показательной» фазе учений (21-26 сентября). Вот только станет ли она завершающей?

Если говорить о демонстрации силы, то этот «Кавказ-2020» в плане угроз и запугивания не ограничивается Украиной, Грузией или регионом Южного Кавказа. Список адресантов угроз – шире и глобальнее. То, что Москва не намерена отказываться от оккупированных территорий — украинских Крыма и части Донбасса, грузинских Абхазии и региона Самачабло (Южная Осетия) – это как бы на поверхности и вне контекста учений.

Речь следует вести о росте аппетитов Кремля, которые, если он не удовлетворит «гибридным путём», всегда готов удовлетворить, применив и инструмент грубой военной силы. Под видом «Кавказ-2020» системно усиливается российская группировка (в т.ч. со ставкой на сухопутный наступательный компонент) в Крыму и Черноморском бассейне. Среди прочего, с целью фактического вытеснения НАТО и превращения Чёрного моря во «внутреннее море» России. Эти мероприятия ведутся параллельно с усилением ЮВО при отработке ударов по Украине на донбасском и харьковском направлениях (зона ответственности в т.ч. 8-й общевойсковой армии ВС РФ, в которую входят оккупационные 1-й и 2-й армейские корпуса со штабами в оккупированных Донецке и Луганске).

«Кавказ-2020» – явный маркер беспрецедентного возрастания угроз применения Россией полномасштабного военного рычага против Украины.

В то же время, «Кавказ-2020» отличается от предыдущих аналогов в плане международной реакции и ответных шагов. Как со стороны Киева, так и западных партнеров (особенно по сравнению с 2008 годом, когда «Кавказ-2008» перерос в прямую агрессию против Грузии):

… Украина проводит свои масштабные командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020» с отработкой различных сценариев противодействия эскалации агрессии со стороны России.

… Параллельно уже в рамках ежегодных международных учений Rapid Trident-2020 в Украину прибывают военнослужащие Сил специальных операций США, в учениях среди прочего принимают участие конвертопланы CV-22 Osprey.

… Под Николаевом совместно с 80-й бригадой ВСУ учебное десантирование провели военнослужащие 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании.

… Передислоцированные в Британию американские стратегические бомбардировщики B-52 провели несколько полетов над Черным морем, в т.ч. в сопровождении истребителей Воздушных Сил Украины.

… На этом фоне Румыния (главный по факту союзник Украины в Черноморском бассейне) разворачивает первый американский ЗРК Patriot.

Всё это маркеры и недвусмысленные сигналы Москве. Остановит ли это Кремль и как надолго – сложно сказать. Именно на фоне учений «Кавказ-2020» Путин шантажирует мировое сообщество на Генассамблее ООН, спекулируя понятием «угроза силой». А «крыса, загнанная в угол» по его же известным словам, может повести себя очень по-разному. Нам же надо быть к этому готовым. Помня, что помогают лишь тем, кто сам себе готов помочь…